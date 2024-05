Fonte : sbircialanotizia di 30 mag 2024

'Per Bpco molto efficace la triplice terapia, con 2 broncodilatatori e 1 steroide analatorio, che aumenta aderenza e riduce rischio riacutizzazione' "In Italia le persone con patologie respiratorie croniche sono una sostanziale percentuale della popolazione generale, come nei Paesi sviluppati.

Pneumologo Papi | Contro asma e Bpco proteggere anziani e fragili