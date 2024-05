Pneumologo Blasi | Vaccini potenti armi contro infezioni respiratorie nei fragili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "L'Italia è tra i Paesi più longevi e quindi aumentano i soggettiche oggi rappresentano circa il 25% della popolazione. Soggetti altamente a rischio, soprattutto quando trattiamo lee levirali in generale. Da qui l'importanza di proteggere le categorie più a rischio attraverso la prevenzione. Ipurtroppo non sono al primo posto tra gli anziani e: soprattutto dopo il Covid assistiamo ad una vera e propria stanchezza verso la vaccinazione, perché per molti rappresenta un ulteriore carico e un potenziale pericolo per la salute, anziché vedere la realtà e cioè che è il mezzo migliore per prevenire lee le complicanze, ovvero ospedalizzazioni e morte".