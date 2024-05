PlayStation | live service disponibili su PC dal lancio ma non i singleplayer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 30 maggio 2024) Mentre diversi titoli Sony sono giàsu PC e altri sono in arrivo, il futuro co-CEO di, Hermen Hulst, ha parlato della strategia riguardante i port proprio su PC. I giochisarannosin dalsia su console che su PC. Tuttavia, per i titoli single-player, i videogiocatori dovranno aspettare un po’ di più: Sony infatti punta a conquistare più utenti attraverso i sequel. Hermen Hulst ha parlato delle future uscite di Sony su PC a partire dal day one. I giochisarannofin da subito su PC e PS5. Al contrario, i giochi single-player dovranno spingere i videogiocatori a giocare i sequel sulla console. Hermen Hulst, soon to be co-CEO of Sony’sbusiness, addresses day 1 PC releases.