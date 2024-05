Fonte : game-experience di 30 mag 2024

On a time aligned basis, US unit sales of PS5 hardware are trending 8% ahead of PS4, while Xbox Series is trailing Xbox One by 13%, and remains slightly behind Xbox 360. Le vendite di PlayStation 5 sono in crescita dell’8% rispetto a quelle registrate da PlayStation 4 nello stesso arco temporale.

PlayStation 5 ha superato le vendite di PS4 al contrario di Xbox Series X|S