Playoff Serie B 2024 Cremonese e Venezia pareggiano 0-0 la finale di andata

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lanon va oltre lo 0-0 contro ilallo ‘Zini’ nell’delladiB. Un pareggio senza reti che fa sorridere la squadra di Paolo Vanoli che nel secondo atto, in programma domenica al ‘Penzo’, avrà a disposizione due risultati su tre in chiave promozione, grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare (3° posto contro il 4° degli uomini di Giovanni Stroppa). La sfida tra il miglior attacco () e la miglior difesa () del torneo fatica ad accendersi. La fase di studio di fatto dura fino al 27? quando Buonaiuto scalda i guantoni di Joronen con un destro centrale e leggibile. Ben più impegnativo per il portiere delè il tiro di Coda dal limite dell’area: conclusione secca e potente, con il portiere lagunare che vola e alza in corner.