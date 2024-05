Più spiagge per tutti | scatta un altro blitz sulla battigia del Twiga di Briatore Nuova legge in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Versilia, 30 maggio 2024 – L’estate comincia in acque agitate. C’è l’annoso problema delle aste delle concessioni che toglie il sonno ai balneari, il recentissimodi attivisti di Mare Libero tra le tende deldi Marina di Pietrasanta e, ieri mattina, sempre davanti al beach club diè stata messa in atto la "presa della Spiaggia", l’iniziativa di presentazione e raccolta firme per laproposta disullelibere lanciata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra. Partendo dal "caso anomalo dell’Italia", la richiesta è di imporre un nuovo equilibrio ai Comuni nella definizione del Piano di utilizzo degli arenili, per arrivare al 70% dilibere "visto che in Francia – hanno detto i portavoce Avs – già siamo all’80%, così come a Rio de Janeiro e in California".