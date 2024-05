Più nera della mezzanotte non può venire il significato della frase di La vita che volevi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 30 maggio 2024) Una delle protagoniste de Lache, nell’arcoserie, pronuncia più volte laPiùnon può: si tratta di un modo di dire napoletano, il cuiè “Peggio di così non può andare”. In un certo senso è un incoraggiamento ottimistico, che riconosce a chi sta attraversando un periodo difficile che ne ha passate davvero tante, ma proprio in virtù di questo, a breve rivedrà la luce e ritroverà un po’ di serenità. Pina Turco e Vittoria Schisano ne Lache– fonte NetflixIn napoletano si dice Cchiùr’anun po’ vvenì per esortare qualcuno ad andare avanti e non arrendersi, ed è un modo di dire coerente con il personaggio di Marina (Pina Turco), che nella serie è un’ottimista avida die di libertà, che si svincola da qualsiasi guaio con incoscienza e maestria.