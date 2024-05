Piqué indagato per le commissioni della Supercoppa in Arabia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’ex difensore del Barcellona Gerardè stato accusato per il “caso”, ovvero il trasferimentocompetizione spagnola inSaudita.accusato nel “caso” Secondo quanto riportato da As: Il magistrato inquirente ritiene che ci siano indizi di un reato per 4 milioni di euro all’anno che il calciatore ha accettato di prendere dall’Saudita con la complicitàFedercalcio spagnola (Rfef). Il giudice di Majadahonda Delia Rodrigo aveva già ordinato di bloccare i conti bancarisocietà di calcio Kosmos, legata a. Il magistrato ha già interrogato l’ex presidenteRfef Luis Rubiales sul trasferimentoine le presunte irregolarità associate ai fondi finanziari. Nel documento ufficiale si legge: Le autorità saudite e la Rfef hanno fissato nel 2018, senza firmare, un “premio vittoria” a favore di un “agente terzo” che non è stato identificato; premio o commissione che è stato stabilito di 4 milioni all’anno, rispetto ai 40 milioni corrispondenti al pagamento annuale a favoreRfef; e tutto questo per sei anni.