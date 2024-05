Fonte : ilfaroonline di 30 mag 2024

Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Veloccia evidentemente ignora che il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha già rappresentato la questione al sindaco Roberto Gualtieri, con il quale il dialogo è costante nella determinazione di avviare progetti che rilancino Ostia, il mare di Roma e tutto il territorio di cui è parte integrante e fondamentale la Pineta, oggi in stato di abbandono, degrado e a rischio scomparsa a causa della cocciniglia.

Pineta di Ostia Regione Lazio | Tema della riqualificazione già esposto al sindaco Gualtieri