Pinamonti niente idea di un ritorno all’Inter | un’altra di Serie A lo punta – CdS

(Di giovedì 30 maggio 2024) Negli scorsi giorni sono tornate in auge – seppur timidamente – voci riguardo a undi Andreain seguito alla retrocessione del Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, però, la sua strada porta sì in Lombardia, ma in un altro club diA.– Le parole del suo agente avevano fatto pensare all’di un, ma l’ipotesi per il futuro di Andreaè da scartare. Il motivo di un suo legame di mercato con i nerazzurri sarebbe da leggere in ottica di una compilazione delle liste, che permetterebbe alla squadra guidata da Simone Inzaghi non solo di andare a rimpolpare il reparto d’attacco con la famigerata “quinta”, ma anche di avere un giocatore cresciuto nel vivaio da poter inserire in fase di compilazione delle liste.