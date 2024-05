Pillola anticoncezionale maschile sempre più vicina | efficace sicura e reversibile nei test

Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Come funziona CDD-2807 e perché ci sono concrete speranze che possa arrivare sul mercato. . Ricercatori statunitensi hanno dimostrato che una pillola contraccettiva maschile non basata sugli ormoni risulta efficace, sicura e reversibile in test su modelli animali.

