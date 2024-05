Pietro De Leo | i piccoli Saviano disertano la Fiera del Libro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fosse ancora tra noi, il geniale saggista Robert Hughes trarrebbe dalla gazzarra di alcuni scrittori nostrani ricche appendici per il suo pamphlet La cultura del piagnisteo. Intanto, aggiungiamo un tassello, il piagnisteo è contagioso. E così, nell'applicazione del famoso nodo morettiano (da Nanni Moretti) se ci si fa notare più andando o non andando a un determinato evento, perla Buchmesse di Francoforte la risposta è chiara: «Mi si nota più se non vado». Così, dopo le 24 ore di pseudomartirio per via dell'assenza di Robertodalla lista degli scrittori in quota Italia (Paese ospite d'onore), ieri è scattato il contagio. Il diretto interessato, che comunque a Francoforte ci andrà, invitato dalla sua casa editrice, l'ha presa benissimo: «Sono fiero di non essere stato invitato da quello che ritengo il più ignorante governo della Storia italiana», dice in un'intervista a La Stampa.