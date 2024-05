Pietro Arese | Fare meno di una leggenda ti entra dentro ora si ragiona per qualcosa di buono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024)ha firmato il record italiano dei 1500 metri, migliorando lo storico primato nazionale che apparteneva a Gennaro Di Napoli con il 3:32.78 siglato il 9 settembre 1990 a Rieti. Il piemontese si è spinto fino a 3:32.13 a Oslo (Norvegia), in occasione sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il 24enne ha chiuso all’ottavo posto nella gara vinta in tuffo dal padrone di casa Jakob Ingebrigtsen.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Vuol dire tanto. Arrivare a fardi unadell’atletica come Gennaro Di Napoli èche mi èta. Non posso che dire grazie a tutte le persone che erano con me in pista e mi hanno tenuto per mano per 1500 metri, quelle che ci sono e quelle che non ci sono più“.