Piemonte latitante in fuga nei boschi per 40 giorni | ecco come si è tradito

(Di giovedì 30 maggio 2024) «In amor vince chi fugge», suggeriva saggiamente Ovidio. Epperò ci sono situazioni in cui è vero anche che chi fugge - magari dalla galera - è meglio che se ne stia alla larga, dall'amor. Mica per una questione di cuore, anzi (quella fa bene sempre): è che è un rischio, un azzardo. Un bacio rubato, ma alla giustizia. O peggio, alle forze dell'ordine. È scappato per quarantadi fila, un pastorese 65enne, dopo una condanna a tre anni e nove mesi di carcere, per fatti, tra l'altro, di quindici anni fa. S'è rintanato nei monti, lui, nelle baite diroccate, nei bivacchi, neidella valle del Tesso, sopra Monastero di Lanzo, nel Torinese. E alla fine l'hanno beccato non perché non ce la facesse più, ma per lei. Per quella compagna che andava a trovare un giorno a settimana.