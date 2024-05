Picchia la compagna per strada poi scappa | arrestato un 71enne accusato di stalking

Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

Casazza (Bergamo), 30 maggio 2024 – Picchia la compagna che passeggia per strada, poi scappa in auto e cerca di far perdere le proprie tracce. La donna, portata all’ospedale di Lovere, ha subito ferite per 25 giorni di prognosi. Le immediate ricerche successive svolte dai militari della stazione carabinieri di Casazza e della sezione radiomobile della Compagnia di Clusone, hanno permesso di individuare l’uomo e bloccarlo a Casazza.

