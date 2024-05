Picasso e la metamorfosi della figura In mostra al MUDEC di Milano

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di giovedì 30 maggio 2024) A chiusura delle celebrazioni del 50°anniversariomorte di Pablo, al Museo delle Culture diuna grande(sino al 30 giugno 2024) ripercorre la ricchissima produzione del genio spagnolo, dalla gioventù al cubismo, alla luce del suo amore per le fonti artistiche antiche e per l’arte africana. Tra dipinti e sculture, esposte oltre quaranta opere, tra cui il magnifico dipinto Femme Nue e il preziosissimo Quaderno num 7, ricco di 26 disegni e bozzetti di studi preparatori per Les Demoiselles d'Avignon . .