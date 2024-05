Fonte : ilrestodelcarlino di 30 mag 2024

Diverso il discorso per piazza Montebello: anche in questo caso l’apertura del cantiere era stata preventivata per ottobre, ma ora invece si parla di gennaio 2025. L’utilizzo dell’avanzo verrà portato al prossimo consiglio comunale, che dovrebbe tenersi a metà giugno.

Piazza Montebello slittano i lavori