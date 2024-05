Piazza Brembana la viabilità al centro della sfida tra i candidati sindaci

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024), impegno per una maggiore presenza attiva tra gli abitanti e il sogno del traforo del Canto Alto. Questi i temi principalicampagna elettorale a, chiamata a scegliere il nuovo sindaco nelle elezioni dell’8 e 9 giugno. Cerca la riconferma Stefano Ambrosioni, sindaco uscente, che nel 2019 era uscito vincitore dal confronto con Bruno Paternoster, ora in lista con Leone Gervasoni. Are entrambi Gian Pietro Balestra, anche lui presente in lista con Paternoster cinque anni fa. Si ripresenta con la lista civicain Valle l’attuale sindaco, Stefano Ambrosioni. Vigile del fuoco, 51 anni, Ambrosioni rivendica quanto di buono fatto fino ad oggi. “In questi 5 anni, abbiamo attivato più di 6 milioni di euro di servizi senza accendere un mutuo – spiega Ambrosioni – .