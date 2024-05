Piano ferie all’ospedale | Assunzioni risicate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024) Le ’chiusure’ estive dei posti letto in ospedale sono legate sempre a doppio filo col numero del personale in servizio. La carenza cronica di piante organiche adeguate al fabbisogno, fa sì che si arrivi allecon molta cautela e con accordi tra azienda sanitaria ed organismi sindacali che puntino a tutelare tutti i dipendenti, sia coloro che in quel periodo lavoreranno, sia coloro che potranno usufruire delle. Insomma ogni volta c’è da trovare una quadra perché la gestione del servizio sanitario ospedaliero non vada a gravare soltanto sulle spalle di pochi. E anche, perché, l’Asl deve rispettare il diritto al godimento delleestive da parte dei dipendenti. Per l’estate 2024, ildei ‘tagli’ estivi dei letti al Santo Stefano, la cosiddetta rimodulazione estiva, messa a punto dall’Asl Toscana Centro, appare affine a quello dell’estate scorsa.