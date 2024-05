Pesce senza tracciabilità | scatta la multa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Quattro quintali difresco sequestrato e una sanzione amministrativa di 1.500 euro a carico di un commerciante di prodotti ittici venduti tra Marche ed Emilia Romagna, commissionati tramite social. L’illecito commercio, poiché avvenuto con prodotti privi di, è stato stroncato dal personale della capitaneria di porto-guardia costiera di San Benedetto mimetizzati fra gli acquirenti. L’operazione si è svolta nella mattina di martedì nei pressi del casello autostradale di San Benedetto, dove i militari della Marina hanno controllato un furgone attrezzato per il trasporto di prodotti ittici che opera per conto di una nota pescheria della Campania. Tutto si è svolto come da programma già presentato nelle piattaforme social: il furgone carico diè uscito dall’autostrada, ha raggiunto una vicina piazzola dove il conducente ha atteso gli acquirenti che avevano prenotato ilon line.