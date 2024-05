Perugia | l’Agenzia delle Entrate dà l’ok La palla adesso passa al tribunale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il primo ostacolo, fondamentale, è stato superato. Sono arrivate le firme da parte delche ha datoper lo stralcio del debito della società di Massimiliano Santopadre, ha quindi firmato l’accordo di transazione per la rinegoziazione dell’esposizione debitoria del. Un accordo che taglia di netto il debito del club, che consente di alleggerire il debito accumulato dal periodo del Covid. Questo accordo, tanto atteso quanto fondamentale per il futuro, consentirà alla società di poter proseguire il suo corso con maggiore serenità e consentirà pure di avere maggiore appeal in caso di cessione. Ma non è finita qui, per poter cantare vittoria è necessaria l’omologa da parte delcompetente. Unggio obbligatorio per poter rendere ufficiale la nuova esposizione debitoria.