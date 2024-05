Perfetto per Conte andrà a Dimaro | l’annuncio dell’agente è definitivo di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Antoniosarà con ogni probabilità l’allenatore del Napoli, un agente di un tesserato azzurro si è espresso in merito. Antonioed il Napoli, un matrimonio per cui manca solamenteufficiale. Il tecnico leccese ha detto sì agli azzurri da ormai qualche settimana, una approvazione arrivata a seguito di un corteggiamento lungo, lunghissimo, da parte di Aurelio De Laurentiis. In attesa di questo fatidico annuncio, i tifosi ed addetti ai lavori hanno già iniziato a fantasticare sulle possibili scelte tecnico – tattiche dell’ex Inter e Juventus, non solo per ciò che concerne il rettangolo verde, ma anche per il mercato. Napoli –, parla l’agente del tesserato azzurro: “Sarebbe bello essere allenati da lui” Questa estate il Napoli sarà oggetto di una vera e propria rifondazione, saranno in tanti a lasciare l’ombra del Vesuvio ed altrettanti invece ad accasarcisi.