Fonte : lanazione di 30 mag 2024

Questa sosta sarà arricchita da un ristoro a base di specialità della Valdichiana per ritrovare le energie prima di tornare in bicicletta per chiudere l’anello cicloturistico con il ritorno e con le premiazioni finali. La volontà dell’associazione La Chianina Asd è stata dunque di consolidare una proposta maggiormente inclusiva da vivere sui pedali di ogni tipologia di bicicletta (mountain bike, city bike, bici pieghevoli, bici elettriche…) dove tutti, anche bambini e famiglie, possano vivere le emozioni e le suggestioni di un’esperienza cicloturistica all’insegna di aggregazione, condivisione, divertimento, conoscenza di luoghi e degustazioni.

Percorso Garbato | sui pedali da Marciano della Chiana a Monte San Savino