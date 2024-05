Perché la riforma non inciderà sui tempi e i costi della giustizia Parla Natoli

Fonte : formiche di 30 mag 2024

Siamo in presenza, in realtà, di una interpretazione volutamente errata di frasi estrapolate da un contesto più approfondito, sviluppato in due interventi (convegni del 1989 e 1990) pronunciati a Venezia e Senigallia, in cui Falcone teorizzava la necessità di una più accentuata specializzazione del « nuovo Pm» rispetto a quanto richiesto nel precedente quadro delineato dal Codice di procedura penale del 1930, essendogli venuto meno il «filtro» della interlocuzione con il giudice istruttore prima dell’eventuale processo dinanzi al Tribunale o alla Corte di Assise.

