Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Ecco le pietanze che non saranno servite durante le Olimpiadi. Riservato solo agli sportivi, questo spazio sarà l'occasione per rinnovare agli occhi del mondo la gastronomia tradizionale francese, anche attraverso il divieto di servire alcuni piatti come le patatine fritte.

Perché alle Olimpiadi di Parigi 2024 non si mangeranno le patatine fritte