Paziente 20enne denuncia lo stupro in ospedale poi si toglie la vita Fermato un magazziniere

(Di giovedì 30 maggio 2024) Prima hato una violenza sessuale, poi si è tolta la. È il tragico sviluppo di quanto accaduto all’di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano, dove una ragazza di 20 anni la notte tra il 27 e il 28 maggio ha rivelato agli infermieri del pronto soccorso di essere stata violentata su una barella in uno degli ambulatori. Poi la sera del 28, attorno alle 20.30, avrebbe deciso di suicidarsi, secondo quanto reso noto dal procuratore di Lodi. Nell’ambito delle indagini affidate ai carabinieri di San Donato Milanese e Melegnano, è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere undi 28 anni, accusato di essere il responsabile dell’abuso ai danni della giovane. Nel frattempo, è stata disposta l’autopsia.