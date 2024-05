Patrick Zaki | Io censurato da Meta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bologna, 30 maggio 2024 – “Sono profondamente turbato dalla recente censura dei miei video da parte dell’aziendaInstagram, in cui ho condiviso filmati e informazioni sulla strage di Rafah”. A scriverlo sul suo profilo Instagram è, a corredo del post cancellato, datato 29 maggio. L’attivista e ricercatore egiziano, bolognese di adozione, non è nuovo a interventi in difesa del popolo palestinese nei suoi profili social. “È sconcertante vedere che i miei contenuti sono stati rimossi sotto il pretesto delle politiche di, quando il vero motivo sembra essere il loro tentativo di reprimere qualsiasi video che accusi il governo israeliano”, aggiunge l’attivista. E continua: “La strage di Rafah è stata un evento tragico che ha causato la perdita di vite innocenti, ed è importante che il mondo sia a conoscenza di tali atrocità.