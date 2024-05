Pasticcini all’arancia io li preparo così e non uso farina!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 30 maggio 2024), io lie non uso! Vi è mai capitato di ricevere un invito a cena all’ultimo minuto e di voler portare in dono qualcosa di speciale? Non temete! Con pochi ingredienti e in soli dieci minuti, potete preparare dei deliziosie mandorle che lasceranno i vostri amici a bocca aperta., io lie non uso! Ingredienti Ecco cosa vi servirà per realizzare questi gustosi: 200 grammi didi mandorle 100 grammi di zucchero bianco da tavola 40 ml di succo d’arancia 70 ml di albumi d’uovo (circa 2 albumi) Scorza grattugiata di un’arancia Q.b. di zucchero a velo Q.b. di marmellata d’arance Preparazione dell’Impasto Unire gli ingredienti secchi: In una ciotola, mescolate ladi mandorle con lo zucchero bianco da tavola utilizzando le mani per amalgamare bene.