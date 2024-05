Party Like A Deejay due giorni di festa a Milano con Mahmood Bob Sinclar Emma e Tananai | ecco il calendario completo e gli ospiti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si rinnova l’appuntamento con2024, l’evento tra musica, sport e intrattenimento di Radioche si terrà all’Arco della Pace die nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco per duesabato 8 e domenica 9 giugno. Si parte già venerdì 7 giugno con l’evento anteprima firmato dalla podcast factory OnePodcast: alle ore 21.30, presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco disi terrà la puntata live di “Tintoria” già sold out con ospite la Gialappa’s Band. Marco Santin e Giorgio Gherarducci ripercorreranno una carriera ormai quarantennale ricca di storie, programmi e aneddoti e che li ha visti diventare, insieme a Carlo Taranto, punto di riferimento della comicità e dello spettacolo. L’Arco della Pacesi accende sabato 8 giugno (già sold out) con il “”e Alfa, Angelina Mango,, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Irama,, Rose Villain,e The Kolors.