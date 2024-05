Parte la corsa allo scudetto C’è il primo trofeo in palio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tutto pronto al Bagno Flora sul lungomolo viareggino per la prima tappa della stagione del grande beach soccer italiano. Da venerdì a domenica il Beach Stadium “Matteo Valenti“ battezza l’estate 2024 del calcio su sabbia. La squadra di casa è pronta, vogliosa di difendere il titolo di campione d’Italia in carica tenendosi lostretto sul petto. E poi c’è subito unstagionale da provare a vincere: la Supercoppa italiana di domenica contro il Catania. Stamani alle 11 al Flora Beach Village ci sarà la conferenza stampa di presentazione della squadra bianconera oltre che del calendario nazionale e internazionale della Farmaè Viareggio Beach Soccer (prima squadra e Under 20) e del calendario estivo 2024 degli eventi al Beach Stadium “Matteo Valenti”.