Papu Gomez | Contentissimo per Gasperini All’Atalanta mancava un trofeo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Bergamo. Il torneo di padel organizzato giovedì (30 maggio) all’Accademia dello Sport per la Solidarietà è stata l’occasione per tanti ex calciatori di ritrovarsi e scambiare sorrisi (oltre che colpi in campo) soprattutto per l’Atalanta e per il grande successo ottenuto a Dublino, con la vittoria dell’Europa League che sarà celebrata venerdì con una grande festa in tutta la città. Tra i protagonisti anche, che di recente è satto immortalato in un abbraccio conche ha sancito la ‘pace’ tra i due: “Sonoper il mister, è un traguardo che si è meritato dal primo giorno” ha dichiarato. “A Bergamoun, dopo tanti anni di grandi campionati, di grandi notti europee.solo questo, la società che lo meritava tantissimo.