Papà si allontana bimba di 3 anni cade dal balcone di casa | è gravissima tragedia a Costa Masnaga

(Di giovedì 30 maggio 2024), nella Brianza lecchese: unadi treè caduta daldie ora versa in condizioni gravissime. La disgrazia è accaduta nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 maggio, poco dopo le 16. Laera col padre, la madre a lavoro, e sarebbe rimasta sola per alcuni minuti: l'uomo infatti si erato per raggiunger gli altri due figli che stavano tornando a. Ed in pochi istanti si è consumata la: la piccola si è arrampicata sul, per poi precipitare dal secondo piano nel cortile di una ditta dove il padre è impiegato. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul luogo è intervenuta un'automedica, un'ambulanza e il personale della Croce Verde di Bosisio Parini. Da Milano si è levato in volo l'elisoccorso di Areu, il tutto per accelerare il più possibile le operazioni di soccorso: i medici sono stati calati col verricello.