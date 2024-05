Papa Francesco | Il chiacchiericcio è roba da donne Noi abbiamo i pantaloni dobbiamo dire le cose

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo le polemiche sulle espressioni che Bergoglio avrebbe usato per parlare degli omosessuali nei seminari, trapela un’altra frase che lo stesso Pontefice avrebbe pronunciato in un incontro a porte chiuse, in questo caso con i giovani sacerdoti romani. .