Papa Francesco ci è ricascato | Il chiacchiericcio è una roba da donne Noi abbiamo i pantaloni dobbiamo dire le cose

(Di giovedì 30 maggio 2024) Gaffe private e pubbliche virtù. Dopo la “troppa frociaggine nei seminari” pronunciata il 20 maggio nell’assemblea generale dei vescovi della Cei,ci è. Ieri, 29 maggio, in un incontro con i giovani sacerdoti romani – sempre a porte chiuse – secondo chi era presente il Pontefice ha utilizzato un’altra espressione molto colloquiale, questa volta a danno delle. Ribadendo che nelle parrocchie, come nelle congregazioni, bisogna evitare di sparlare, ha detto che “ilè unada“. La notizia è riportata dal sito Silere non possum., perche levanno dette con trasparenza, secondo la ricostruzione pubblicata ha anche aggiunto un’altra frase, sempre sullo stesso tono: “Noile”.