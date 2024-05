Paolini-Baptiste oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) JasmineaffronteràHaileyal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. La tennista toscana cerca la sua prima qualificazione al terzo turno dello Slam francese dopo esserci riuscita pochi mesi fa agli Australian Open. Una stagione finora sensazionale per l’azzurra, top-15 del ranking WTA e top-10 della race, che parte con tutti i favori del pronostico contro la tennista statunitense attualmente n°107 della classifica.all’esordio nel torneo ha sconfitto la connazionale Kayla Day dopo essere stata ripescata come lucky loser: nel tabellone cadetto aveva battuto Grammatikopoulou e Kraus prima di cedere nel turno decisivo alla slovena Zizansek. Per Jasmine, invece, esordio comodo con un netto successo ai danni di Saville.