Padova | pm ' vuoti memoria Favero sono messa in scena forte movente per omicidio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano, 31 mag. (Adnkronos) - "Ididell'indagato potrebbero far parte della cosiddettainal fine di non scoprire troppo le carte, ma i movimenti dell'auto ripresi dalle telecamere e le sue pur parziali ammissioni rendono evidente che i fatti sisvolti come da lui spontaneamente ammesso poco prima dell'interrogatorio parlando con la polizia". E' uno dei passaggi del fermo firmato dal pm dinei confronti di Andreaaccusato dell'della compagna Giada Zanola. Nel provvedimento si sottolinea come durante l'interrogatorio, il 38enne "forniva una versione poco credibile", una versione "addomesticata e reticente" che ha propinato anche alla madre alla quale racconta che"andati tutti regolarmente a dormire".