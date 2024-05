Padova Giada non si è suicidata | fermato il compagno della donna trovata morta sulla A4

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non è stato un suicidio.sarebbe la vittima dell’ennesimo femminicidio. La 34ennesenza vita a Vigonza, sul tratto in provincia didell’autostrada A4, sarebbe stata uccisa dal. La svolta nelle indagini è avvenuta nella notte. Il corpo diZanola straziato era stato rinvenuto all’alba di ieri. Secondo quel che è stato ricostruito dagli agentipolstrada esquadra mobile dilaè stata buttata da un cavalcavia ed è precipitata sull’autostrada dopo un volo di una quindicina di metri. A spingerla sarebbe stato il39enne, che ha già fatto alcune ammissioni al pm. Per questo è statocon l’accusa di omicidio volontario. A quanto pare, la coppia, con un bambino di appena 3 anni, stava attraversando un periodo di crisi.