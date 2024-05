Padova | contro Favero telecamere e testimoni amica vittima ' aveva paura di lui'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Le parziali ammissioni fatte alla polizia, ma anche lee leanze raccolte subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giada Zanola, la mamma di 33 anni spinta dal cavalcavia della A4 a Vigonza. E' questa la "grave base indiziaria" che ha portato al fermo di Andrea, il compagno di 38 anni, ora accusato di omicidio. Se il caso è stato trattato inizialmente come suicidio - l'uomo è stato sentito il 29 mattina come testimone - lepuntate sul tratto autostradale (acquisite nel pomeriggio di ieri), insieme alle ammissioni di un "rapporto burrascoso e conflittuale" hanno dato una svolta alle indagini. La telefonata allao i messaggi inviati subito dopo il delitto "rappresentano una messa in scena" per il sostituto procuratore Giorgio Falcone.