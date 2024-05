Padel a Palermo i big in campo per l’Open Fitp

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (askanews) – Un weekend di grandi partite e sfide tra campioni si prepara al Country Time Club di, dove entra nella fase clou la MediolanumCup,targatocon 15mila euro di Prize Money. Si parte venerdì – sottolinea una nota – con l’esordio della prima coppia di big, due ex top 20 della scena mondiale gli italo-argentini German Dario Tamame e Cristiano Marcelo Calneggia: il primo campione europeo nel 2019 con la nazionale italiana, il secondo ex numero 1 in Italia e attualmente numero 14. Nel fine settimana debutterà anche Simone Cremona – otto volte campione italiano nel maschile, quattro nel misto, oro, argento e bronzo in maglia azzurra in tre edizioni degli Europei – numero 7 del rankinge 123 del ranking mondiale Fip.