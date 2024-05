Orsini ' sanzioni non salvano vite non calano infortuni'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) "Lenon funzionano per salvare leo per diminuire gli. Serve la prevenzione, serve fare un tavolo serio perché non si può parlare diper salvare le. Questa non è la via assolutamente". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele, intervistato sul palco dell'assemblea di Confindustria Piacenza. .