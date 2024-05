Oroscopo Branko oggi giovedì 30 maggio 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su tpi

Ariete Cari Ariete, potrai contare su una meravigliosa Luna che ti infonderà una bella carica di energia e brio. Dovresti approfittarne, organizzando una serata divertente fra amici. Sarà un modo efficace per staccare la spina dai problemi pratici. Toro Cari amici del Toro, secondo l'di, ci sarà un cambio di Luna a dir poco difficile: dovrai fare molta attenzione alla forma fisica, evitare gli strapazzi.