Oroscopo Branko giovedì 30 Maggio 2024 | Capricorno spendaccione

(Di giovedì 30 maggio 2024) L’diper oggi,30Ariete Amici dell’Ariete, oggi potrete contare su una meravigliosa Luna che vi infonderà una bella carica di energia e brio. Toro Cari Toro, oggi dovrete fare molta attenzione alla forma fisica, evitare gli strapazzi. Sii prudente, specie se maneggerai oggetti taglianti, alla guida o nel praticare attività fisica. Gemelli Carissimi Gemelli, Venere in aspetto armonico potrebbe suscitare sentimenti inaspettati in qualche Ariete. Sono giorni stimolanti per l’amore. Le coppie di vecchia data potranno approfittarne, per fare progetti importanti. Cancro Amici del Cancro, man mano che si avvicinerà la metà di giugno, le stelle ti regaleranno sempre più occasioni interessanti.