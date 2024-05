Orogel vive con la cultura del noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) E’ stato presentato in anteprima sabato scorso all’incontro conviviale dei pensionatial ristorante Ponte Giorgi di Cella di Mercato Saraceno il volume ‘Ladel noi’ edito da Mondadori Electa e scritto dalla giornalista Letizia Magnani. Il libro, in distribuzione da martedì scorso, è il racconto di una storia di tradizione, d’amore e di cooperazione agricola che non ha uguali in Italia. Protagonisti sono tutte le persone che hanno contribuito a far diventareil primo produttore di verdure surgelate in Italia, unitamente alle peculiarità del territorio in cui nacque oltre 50 anni fa da un gruppo di undici agricoltori, al rispetto e all’attenta selezione delle materie prime, e all’attenzione costante alla qualità. Attraverso le memorie di Bruno Piraccini, fra i fondatori die oggi presidente, e delle altre donne e uomini di, il volume narra un’avventura di successo.