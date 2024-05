Olympiacos-Fiorentina Mendilibar | Abbiamo superato tanti ostacoli per arrivare alla vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Intervenuto in conferenza stampa, José Luis, allenatore dell’, ha commentato ladella Conference League in finale contro la: “Ci siamo sforzati per provare a vincere nei tempi regolamentari, senza però riuscirci.fine il gol è arrivato e ora festeggiamo insieme alle nostre famiglie. Il risultato di stasera è nel segno della continuità di quello che ho fatto lo scorso anno. Sono felice di tornare ad esultare, voglio condividere questa gioia con il club: spero di lavorare a lungo con questi ragazzi“. “Pur avendo iniziato male la stagione, siamo riusciti a completare al meglio la maratona, superandoe arrivando– ha proseguito– Il prossimo anno giocheremo l’Europa League e lotteremo ancora per i nostri obiettivi.