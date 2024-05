Olio solo così si riconosce il vero prodotto italiano

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024)messo all’angolo dai prodotti stranieri. Qual è lo strumento di tutela più efficace? Sembra essere sempre euno. L’olivicoltura italiana si trova ad affrontare una sfida cruciale per la sua sopravvivenza e prosperità: l’ibericizzazione. Questo fenomeno, che vede una crescente presenza di oli d’oliva stranieri, principalmente spagnoli, sui mercati italiani a scapito dei prodotti locali, minaccia l’autenticità e la qualità dell’extravergine d’oliva, in aumento le marche straniere – notizie.comIn questo contesto critico, le denominazioni di origine protetta (Dop) e le indicazioni geografiche protette (Igp) emergono come baluardi fondamentali nella difesa della tradizione olivicola nazionale. Il ruolo chiave dei consorzi di tutela Le certificazioni Dop e Igp rappresentano nonun sigillo di qualità ma anche un importante strumento di marketing per distinguere i prodotti olivicoli italiani sull’arena internazionale.