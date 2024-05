Olimpiadi 2030 e 2034 possibile una doppia assegnazione | le due candidature

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2024) I Giochi Olimpici invernalipotrebbero essere assegnati alle Alpi francesi e quelli dela Salt Lake City, in quest’ultimo caso a distanza di 32 anni dall’ultima volta. Secondo quanto riporta AGI le due due candidate hanno presentato il loro dossier con le offerte alle federazioni olimpiche invernali. La commissione di valutazione ha già visitato le sedi e invierà il suo report all’Esecutivo del Cio che si riunirà dal 12 al 14 giugno. Poi l’Esecutivo deciderà se presentare entrambe lealla 142esima sessione del Cio che si terrà a Parigi il 24 luglio, due giorni prima dei Giochi olimpici. Non è escluso che, com’era accaduto per Parigi 2024 e Los Angeles 2028, si possa arrivare ad unaanche per i Giochi invernali.