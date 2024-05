Fonte : calcionews24 di 30 mag 2024

ZIRKZEE – «Se fosse. Il CT della Nazionale olandese Ronald Koeman ha raccontato il perché di alcune convocazioni che riguardano calciatori di Serie A Ronald Koeman, CT dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa dei 26 convocati per Euro 2024, spiegando le motivazioni riguardo a vari giocatori della Serie A come De Vrij, Zirkzee e non solo.

Olanda Koeman SVELA TUTTO sulle convocazioni ad Euro2024 | Vi spiego perché De Vrij sì e Zirkzee no