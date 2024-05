Oh ma cosa fai? Isola dei Famosi Dario Maltese lascia lo studio in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2024) Mercoledì 29 maggio è andato in onda il nuovo appuntamento con l’deidi Vladimir Luxuria. Colpi di scena (pochi), due eliminazioni, liti e nuove nomination per i naufraghi dell’Honduras. La puntata si è aperta con l’annuncio del naufrago eliminato: tra Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa, è stata la Morselli, una delle ultime arrivate sulla playa, a dover abbandonare il gioco. Ma c’è stato un colpo di scena. Non solo Linda Morselli, Vladimir Luxuria ha fatto un altro nome. Nella puntata andata in onda mercoledì 29 maggio un altro naufrago ha dovuto abbandonare per sempre l’dei, la modella Khady. Nel corso della puntata Edoardo Stoppa è stato annunciato come primo finalista del reality show.