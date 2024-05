Oggi 100 anni fa l’ultimo discorso di Giacomo Matteotti in parlamento prima di essere assassinato

Fonte : fanpage di 30 mag 2024

Il 30 maggio 1924 Giacomo Matteotti interveniva in parlamento per denunciare le violenze e i brogli documentati durante le elezioni di aprile che avevano consegnato il potere ai fscisti, chiedendo di invalidare le elezioni. Sarà il suo ultimo discorso in aula, il 10 giugno 1924 sarà rapito e ucciso su ordine di Benito Mussolini.

