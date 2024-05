Occupazione da record ad aprile | sale al 623%

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 maggio 2024)l’e scende la dis. In entrambi i casi su livelli che non si vedevano da circa 15 anni. Gli ultimi dati Istat, relativi alla stima provvisoria del mese didel 2024, evidenziano un tasso dial 62,3%, un nuovo. Rispetto a marzo la crescita è stata dello 0,4%, pari a 84mila unità. L’altra buona notizia riguarda il tasso di dische scende al 6,9%, mentre quello di inattività resta stabile al 33%. L’è in crescita sia tra gli uomini che tra le donne, così come tra dipendenti e autonomi. Per quanto riguarda le fasce d’età, l’unica in cui il tasso scende è quella dei 25-34 anni, un dato che preoccupa i sindacati che vedono le difficoltà dei giovani in un contesto comunque positivo per il mercato del lavoro.